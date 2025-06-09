鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-09 18:30

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華爾街分析師近期紛紛預測美元將持續走弱。這種共識源於多種經濟因素和政策不確定性，包括預期的降息、經濟成長放緩，以及川普任期內實施的貿易和稅收政策。

大摩：美元與美債殖利率脫鉤 未來1年或再跌9%(圖:shutterstock)

多家知名投資銀行重申了對美元的悲觀展望。摩根士丹利預計，到 2024 年中期，美元將跌至新冠疫情爆發以來的最低點。摩根大通也對美元持看跌立場。高盛警告說，如果關稅措施受到阻礙，華盛頓尋找替代收入來源的努力可能會進一步削弱美元。

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里奇蒙聯邦準備銀行策略專家 Aroop Chatterjee 指出：「我們認為，關於美元貶值的敘事正在中期形成。」 這種情緒與美元指數最近的表現相互呼應，美元指數今年以來已下跌 8.9%，創下歷史上最糟糕的開局。

美元與美債殖利率脫鉤

傳統上，高殖利率預示著經濟強勁並吸引外國投資，從而支撐美元價值。然而，近期的趨勢顯示殖利率與美元表現之間出現了背離。

自 4 月川普宣布他的「解放日」關稅以來，10 年期美債殖利率從 4.16% 上升至 4.42%，但美元兌一籃子貨幣卻出現貶值。這種脫鉤現象引發了人們對美國財政政策可持續性以及美元可能進一步走弱的擔憂。

摩根士丹利認為，雖然這種背離可能難以持久，但它印證了美元將大幅走弱的預判。

在最新的中期展望報告中，摩根士丹利預計未來 12 個月美元指數還將再貶值 9%。該行全球總體策略主管 Matthew Hornbach 指出，外國投資者正在重新評估他們對美國資產的曝險，包括貨幣風險。這種趨勢預計將持續，在未來 12 個月內對美元構成進一步的下行壓力。

政策不確定性與制度風險

分析師強調了美元下跌帶來的風險。Castle Securities 全球利率交易主管 Michael de Pass 指出，美元的強勢歷來有賴於制度完整性，包括法治、央行獨立性和政策可預測性。

然而，近期的發展對這些因素提出了質疑，引發了對美元信譽的擔憂。安聯資產管理全球外匯主管 Andreas Koenig 警告說，美債殖利率與美元之間不斷變化的動態可能會增加尋求避險資產的投資者的風險。美元傳統上提供的穩定性已被打破，可能導致投資組合波動性升高。

UBS 全球 G10 外匯策略主管 Shahab Jalinoos 強調，政策不確定性增加可能導致投資者提高避險比率，潛在導致數十億美元的美元拋售。這種動態可能進一步加劇美元的下跌，因為投資者尋求多元化投資組合並降低對美國資產的曝險。

潛在催化劑與高盛的警告

分析師指出了一些可能導致美元進一步走弱的催化劑。這些因素包括債市進一步疲軟、貿易緊張局勢升級以及美國經濟數據走弱。

Amundi Pioneer Investment Management 外匯策略主管兼投資組合經理 Paresh Upadhyaya 預測，彭博美元指數在未來 12 個月內可能再貶值 10%。

高盛指出美元前景的一個重大風險：可能對外國實體和投資者實施的「資本稅」。這項措施是川普提出的「大而美法案」的一部分，可能對被認為實施懲罰性稅收政策國家的公司和投資者徵收額外稅款。這可能進一步阻礙對美國的投資，加劇美元的下跌。

美債與聯準會展望

摩根士丹利預計，未來 12 個月內 10 年期美債殖利率將跌破 3.5%。該行預計美國國債殖利率曲線的陡峭化程度將遠超當前水平，且將由短端收益率更快下行成為主導因素。

然而，未來 6 個月內，頑固的高殖利率可能繼續讓投資者感到挫敗，因為摩根士丹利的經濟學家認為關稅驅動的通膨將阻止聯準會今年降息。

隨著年底臨近，通膨壓力見頂，該行經濟學家預計經濟成長數據將走弱，這將推動美債殖利率在年底前走低，10 年期殖利率或降至 4%。進入 2026 年，該行預計收益率將大幅下破當前震盪區間。