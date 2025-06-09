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馬斯克「星鏈」衛星接連墜落！NASA最新研究：太陽活動成主因 每15顆有1顆「報銷」

鉅亨網編譯陳韋廷


俄羅斯《共青團真理報》周日 (8 日) 援引美國太空總署 (NASA) 物理學家 Denny Oliveira 團隊的研究報告報導指出，馬斯克旗下 SpaceX 發射的「星鏈」衛星近年接連墜落，而這一現象與太陽活動的高活躍度密切相關，5 年共折損 583 顆衛星。

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馬斯克「星鏈」衛星接連墜落！NASA最新研究：太陽活動成主因 每15顆有1顆「報銷」 (圖:Shutterstock)

自 2019 年首次發射以來，「星鏈」衛星的墜落問題逐漸顯現。2020 年僅墜落 2 顆，但 2021 年飆升至 78 顆，2022 年、2023 年分別墜落 99 顆、88 顆，去年更出現「異常高峰」，316 顆衛星在大氣層中燒毀。截至目前，「星鏈」衛星累計損失已達 583 顆，相當於每發射 15 顆衛星就有 1 顆墜落。


研究團隊透過對比衛星墜落時間與太陽活動數據後發現，「星鏈」衛星的異常墜落與太陽活躍度增強直接相關。

NASA 指出，去年正值太陽活動 11 年週期的高峰期，太陽表面黑子數量激增，頻繁爆發耀斑並釋放太陽風。這些高能量粒子流抵達地球後，會引發磁暴，進而加熱地球上層大氣，而大氣層膨脹後，低軌衛星受到的飛行阻力顯著增加，最終因軌道衰減脫離軌道、墜入大氣層燒毀。

報告中強調，「這是研究衛星軌道阻力的絕佳機會」，並稱「星鏈」衛星發射於 2019 年太陽活動低谷期，而當前太陽活動已進入高峰，低軌衛星數量更達到人類歷史最高水平，兩者的疊加效應放大了衛星墜落風險。

儘管太陽活動的影響已被證實，但研究中仍有謎團待解。數據顯示，70% 墜落衛星並非發生在強烈磁暴期間，而是在中等或弱磁暴中。

科學家推測，弱磁暴雖強度較低，但持續時間更長，會「緩慢侵蝕」衛星軌道，最終導致其墜落。

目前，「星鏈」衛星設計壽命約 5 年，而太陽活動週期將持續至 2025 年左右。隨著太陽活動逐漸減弱，衛星墜落問題或有所緩解，但這項研究已為低軌衛星的軌道設計與維持運做提供關鍵示警，也就是在太陽活動高峰期，需更精準預測磁暴影響，以降低衛星損耗風險。

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馬斯克SpaceX星鏈太陽黑子低軌衛星Starlink

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