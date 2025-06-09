蘋果WWDC即將到來！CNN分析：Apple Intelligence能否逆轉AI戰局？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-09 09:00

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蘋果 (AAPL-US) 將於美國時間週一（台灣時間 6 月 10 日凌晨 1 點）舉行年度全球開發者大會 WWDC 2025，本屆活動被外界視為該公司人工智慧（AI）戰略的重大轉捩點。然而，《CNN》指出，今年蘋果面臨的挑戰與風險，遠超以往。

《CNN》指出，今年蘋果面臨的挑戰與風險，遠超以往。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，今年 WWDC 的焦點不再是新款 iPhone 或 Apple Watch，而是蘋果在 AI 領域的進展。蘋果過去一年在生成式 AI 熱潮中反應緩慢，已落後 Google (GOOGL-US) 、OpenAI 和三星等主要競爭對手。

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《CNN》指出，蘋果去年首度推出其 AI 策略「Apple Intelligence」，並宣稱將 AI 功能應用於 iPhone 和其他裝置。但由於推出延遲、功能缺乏差異化，Apple Intelligence 未能引起市場共鳴，也讓外界質疑蘋果是否具備 AI 領導力。

本屆 WWDC 開場將由蘋果執行長庫克（Tim Cook）親自主持，預計介紹現有產品的 AI 功能升級。《CNN》分析，雖然硬體新品可能缺席，但 Apple Intelligence 的整合與新功能將成為全場焦點。

CNN：蘋果 AI 功能與競爭對手雷同 缺乏創新突破

《CNN》指出，目前 Apple Intelligence 所涵蓋的功能包括訊息摘要、照片辨識、通知優化等。但這些應用與 Google、三星的 AI 功能雷同，缺乏明顯創新，難以建立差異化競爭優勢。

此外，根據《彭博》科技記者 Mark Gurman 引述內部消息，今年 WWDC 雖可能推出新 AI 工具，但整體驚喜度不高。他說：「從 AI 的角度來看可能會令人失望」。

不過《CNN》補充，蘋果可能開放第三方使用其 AI 模型，並加入 AI 驅動的電池管理系統等實用功能。

Wedbush 證券首席分析師 Dan Ives 則指出，雖然 Apple Intelligence 起步較慢，但隨著生態系完整化，未來幾年蘋果仍有機會大規模商業化其 AI 產品，成為收入成長的新動能。

蘋果軟硬體整合是優勢 但時間不多

然而，蘋果若不加快腳步，恐將被競爭對手超車。Google 在 I/O 開發者大會上已展示 AI 技術深度整合 Gmail、Chrome 和搜尋服務，更推出生成式影片 AI。三星也將 Perplexity AI 技術導入 Galaxy 裝置。

《CNN》指出，蘋果一大優勢在於自家硬體與軟體的深度整合，能提供完整使用體驗。

Wedbush 預估，未來將有全球四分之一人口透過蘋果裝置使用 AI。然而，蘋果若不盡快推出真正差異化的 AI 產品，恐難維持其科技領導地位。

AI 裝置將取代手機？蘋果準備好了嗎？

科技業普遍預測，AI 將催生新一代裝置，逐步取代智慧型手機。蘋果前設計總監 Jony Ive 目前正與 OpenAI 執行長 Sam Altman 合作開發 AI 硬體。Google、Meta(META-US) 、三星等也積極布局 AI 眼鏡與數位助理。

Apple Intelligence 僅能運行於 A17 Pro 晶片以上的 iPhone 機型，代表僅限 iPhone 15 Pro 及未來的 iPhone 16 系列。庫克曾表示，導入 Apple Intelligence 的地區，iPhone 16 銷售表現明顯較佳，這顯示 AI 整合具備強大商業潛力。

《CNN》引述科技分析師 Milanesi 指出，蘋果語音助理 Siri 擁有與用戶隨行的天然優勢。