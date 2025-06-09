鉅亨網新聞中心 2025-06-09 07:30

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綜合俄羅斯媒體報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的父親埃羅爾 · 馬斯克（Errol Musk）於 7 日抵達莫斯科，將出席 9 日至 10 日舉行的「未來 2050 國際論壇」，報導稱，埃羅爾將在論壇上就太空、火星探索及未來科技等議題發表演講，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也是嘉賓。

敏感時刻 馬斯克父親抵達莫斯科。（圖：REUTERS/TPG）

埃羅爾 7 日在莫斯科接受媒體採訪時表示，兒子與川普爆發激烈衝擊是一個愚蠢的錯誤，勸兒子盡快平息此事為好。

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埃羅爾認為，「雙方承受了 5 個月高壓狀態，需要喘口氣。他們在清除反對勢力、努力恢復國家秩序等事務中極度疲憊，壓力很大，所以可以預料會發生這樣的事情。」

他還將這場衝突比喻為「雄性爭奪支配地位」，認為優秀的人往往覺得自己才應該擔任統帥角色，但既然川普才是當選美國總統的那個人，馬斯克就得接受自己不是統帥的事實。

川普和馬斯克 5 日公開爆發口水仗，埃羅爾的此番言論在這敏感時刻也引發輿論關注。