鉅亨網新聞中心 2025-06-09 10:20

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在全球女子職業體育迎來關注熱潮的此刻，華裔企業家蔡崇信與其妻吳明華憑藉精準眼光與長線投資，再次締造財富傳奇。

女子體育也能賺翻！蔡崇信夫婦改寫WNBA價值版圖 再創財富神話。(圖：REUTERS/TPG)

根據《The Athletic》報導，美國女子職業籃球聯賽（WNBA）紐約自由人隊近日以高達 4.5 億美元估值出售 20% 股權，創下女子職業體育隊伍的歷史新高。這筆交易的最大受益者，正是 2019 年以不到 1400 萬美元入主自由人的蔡氏夫婦，五年間球隊市值飆漲逾 30 倍。

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這對「華裔頂配」夫妻並非首次在體育產業創下紀錄。早在 2018 年，兩人便斥資超過 30 億美元購入 NBA 布魯克林籃網隊及其母公司 BSE Global 的控股權。2024 年 6 月，蔡氏夫婦再將部分股權出售給科氏家族，整體估值達 60 億美元，再度打破 NBA 歷史紀錄。

這些商業成就只是兩人輝煌履歷中的一部分。早年，蔡崇信為放棄華爾街年薪 70 萬美元，毅然加入尚未註冊的初創企業阿里巴巴，並帶來關鍵融資，成為創始核心成員之一。

他的妻子吳明華則一同赴杭州，挺著孕肚陪伴左右，後來也協助推動早期支付寶的成功。夫妻倆的風險承擔與互信，在中國互聯網歷史上寫下重要一頁。

身為豪門之女的吳明華，不僅出身自台灣知名企業家族，其父為美國堪薩斯大學前經濟系主任吳得民，更提出過經濟學著名「Wu Test」。她本人則為史丹佛大學與哈佛 MBA 校友，曾任美國運通副總裁。

吳明華在商業、公益及文化領域多方涉獵，身兼斯坦佛大學董事、紐約林肯中心理事與紀錄片製片人等多重身份，並積極推動亞裔族群權益。

在接手自由人隊後，吳明華展現卓越的營運與品牌重塑能力。她將球隊主場遷至 NBA 主場巴克萊中心，投入資源提升球員待遇與設施，並簽下多位頂級球星。

2024 年，紐約自由人終於拿下隊史首座 WNBA 總冠軍，成為聯盟最具話題性與商業價值的隊伍之一。根據估計，自由人隊已擁有超過 50 家企業贊助，觀眾人數與收入均大幅成長。

展望未來，吳明華更自信地預測，自由人有望在 2030 年代中期達到 10 億美元估值。屆時，這支曾被視為「不良資產」的隊伍，將成為女子運動產業標竿。