「蘋果稅」正式終結！美國法院駁回蘋果上訴、禁止App Store對外部支付抽成

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 20:00

‌



美國法院近日駁回蘋果 (AAPL-US) 針對 App Store 外部支付手續費政策的暫緩執行申請。根據先前裁決，蘋果將不得再向開發者收取用戶透過應用程式中的外部連結進行付款所產生的手續費，正式改寫長期爭議的「蘋果稅」機制。

美國法院駁回蘋果上訴、禁止App Store對外部支付抽成。(圖：Shutterstock)

這項裁定對蘋果在美國的 App Store 商業模式造成重大衝擊，代表蘋果不得再對引導用戶跳出 App Store 使用外部支付的交易收取高達 27% 的手續費，也不得再透過所謂「恐嚇警示畫面」來阻止用戶改用替代付款機制。

‌



法院在裁決文件中表示：「蘋果需證明現況值得法院行使裁量權」，但在全面審查後認為暫緩執行並不合適，拒絕了蘋果的緊急請求。

這場與蘋果長期訴訟的原告方 Epic Games 執行長 Tim Sweeney 也在社群平台 X 上發文表示歡迎這項裁定，稱「蘋果稅這場全國噩夢終於結束了」。

（圖：截自 Tim Sweeney X）

蘋果對法院駁回其暫緩申請表示失望，發言人指出：「我們將持續透過上訴程序堅持我們的立場。我們的目標是確保 App Store 繼續為開發者提供難得的機會，並為用戶提供安全可靠的體驗。」

本案關鍵來自今年四月的裁定，美國法官 Yvonne Gonzalez Rogers 判定蘋果「蓄意違反」2021 年法院的反壟斷禁令，禁止蘋果強迫開發者接受不公平的價格與支付機制。該禁令要求蘋果必須開放開發者自由連結至自家網站銷售數位商品。

為挽回局面，蘋果上月提出緊急動議要求暫緩執行裁定，同時啟動上訴程序，但法院並未認為蘋果有足夠理由要求暫時中止執行。

去年，蘋果開始允許其他應用程式連結至其應用程式並使用非蘋果支付機制，但仍收取了 27% 的費用，並添加了批評人士所說的「恐嚇螢幕」。根據新裁決，這兩項做法都將被取消。

受到裁定影響，Spotify (SPOT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大型應用開發商已率先更新應用程式，讓用戶可直接跳轉至官方網站，完成訂閱與購物付款，不必再透過 App Store 機制，避開蘋果抽成。

此裁定正逢蘋果即將舉辦年度全球開發者大會 WWDC 2025，預計將對其 App Store 生態系統與平台抽成制度帶來沉重打擊。