鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 07:35

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摩根士丹利首席美股策略師麥可威爾森 (Mike Wilson) 認為，美國經濟若出現「溫和衰退」，反而可能為美股帶來新一波漲勢，主因是聯準會將因此加速降息，企業獲利預期也會重設，有利後續反彈。

大摩拋出驚人觀點：即使美國經濟衰退 美股仍會上漲。(圖:shutterstock)

這種觀點誠然非同尋常，挑戰了主流經濟邏輯。畢竟，經濟衰退通常伴隨著企業利潤縮水、消費者支出疲軟以及投資者信心下降。

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先衰退，後反彈

摩根士丹利其年中展望中預測，標普 500 指數未來 12 個月將達到 6,500 點，代表將比目前水準上漲約 10%。如果美國經濟從關稅衝擊中反彈的速度快於預期，標普 500 指數到明年 6 月可能會攀升至 7,200 點，較目前水準大幅上漲 22%。

威爾森概述了另一個更出人意料的看漲情況：溫和的衰退之後會出現反彈。

他預計，美國股市將在夏季或秋季陷入溫和衰退，引發類似 4 月回檔的拋售。然而，隨後將出現反彈，或許不會創下新高，但有可能在 12 個月內回到 6000 點左右。

威爾森在報告中寫道：「鑑於我們已經歷的輪動式衰退，以及過去幾年私人經濟大多表現疲弱，我們認為本次每股盈餘（EPS）的下滑將比過往衰退時期更為溫和。」

美企恐大規模裁員 促使聯準會降息

在威爾森的預期中，在接下來的幾個月裡，美股公司可能會繼續與川普關稅的不確定性作鬥爭，並拉動「勞動力成本槓桿」。也就是說，可能會出現大規模裁員，這是美國公司在過去三年中一直試圖避免的事情。

如果聯準會專注於抑制與關稅相關的通膨，而在降息方面等待過長時間，這種影響可能會被放大。威爾遜認為，這樣的經濟衰退將迫使聯準會降低利率，以緩解高失業率並刺激經濟。

摩根士丹利經濟學家預測，截至 2026 年底，聯準會總共會有七次降息，將提振美國股市。預計美股市場將在明年初觸底。

威爾遜表示：「具體來說，每股盈餘（EPS）成長預計將在 2026 年初觸底，跌幅僅為小幅負值，隨後將出現顯著的成長加速，主要由對利率敏感、受景氣循環影響較大的產業領漲，這些產業此前因政府支出排擠效應及利率上升而受創最深。」

他認為，市場反彈可能會挑戰類似疫情後時期的高點，當時本益比曾達 23 倍。

威爾遜進一步稱，若發生溫和衰退，小型股和資質較差的股票將是最大贏家，因為小型公司通常在低利率環境中受惠最明顯。

他建議投資人密切關注 2025 年下半年，屆時聯準會的政策走向應會變得更加明朗。