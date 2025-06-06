鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團CCL-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值34元，最低估值16.76元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予嘉年華集團評價：積極樂觀21位、保持中立7位、保守悲觀0位。
嘉年華集團今(6日)收盤價為24.02元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲0.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團CCL-US的目標價調降至27.64元，幅度約5.15%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為31.00元
- 需求強勁 郵輪商嘉年華調升獲利財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為13.16元
下一篇