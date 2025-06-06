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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團CCL-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值34元，最低估值16.76元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予嘉年華集團評價：積極樂觀21位、保持中立7位、保守悲觀0位。

嘉年華集團今(6日)收盤價為24.02元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲0.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CCL市場預估目標價

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嘉年華集團24.02+0.80%

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