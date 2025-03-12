鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.38元，其中最高估值2.77元，最低估值2.27元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.77(2.77)
|3.85
|4.45
|最低值
|2.27(2.27)
|3.13
|3.88
|平均值
|2.41(2.37)
|3.41
|4.26
|中位數
|2.38(2.32)
|3.37
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.73億
|49.03億
|53.37億
|最低值
|43.82億
|46.67億
|51.12億
|平均值
|44.17億
|48.12億
|52.29億
|中位數
|44.17億
|48.18億
|52.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|3.19
|1.00
|1.71
|0.58
|營業收入
|35.32億
|36.21億
|36.33億
|43.87億
|40.15億
詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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