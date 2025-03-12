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鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為87.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 04:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.38元，其中最高估值2.77元，最低估值2.27元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.77(2.77)3.854.45
最低值2.27(2.27)3.133.88
平均值2.41(2.37)3.414.26
中位數2.38(2.32)3.374.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值44.73億49.03億53.37億
最低值43.82億46.67億51.12億
平均值44.17億48.12億52.29億
中位數44.17億48.18億52.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.191.001.710.58
營業收入35.32億36.21億36.33億43.87億40.15億

詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIEN

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