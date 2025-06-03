鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調升至83.5元，幅度約3.73%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對喜雅納(CIEN-US)提出目標價估值：中位數由80.5元上修至83.5元，調升幅度3.73%。其中最高估值100元，最低估值44元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予喜雅納評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀0位。
喜雅納今(3日)收盤價為81.74元。近5日股價上漲3.73%，標普指數上漲2.29%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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