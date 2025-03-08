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鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調降至89.5元，幅度約3.24%

鉅亨網新聞中心 2025-03-08 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對喜雅納(CIEN-US)提出目標價估值：中位數由92.5元下修至89.5元，調降幅度3.24%。其中最高估值98元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予喜雅納評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。

喜雅納今(8日)收盤價為66.785元。近5日股價下跌3.24%，標普指數下跌2.1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CIEN市場預估目標價

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