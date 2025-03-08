鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調降至89.5元，幅度約3.24%

川普關稅衝擊 全球債市拋售排山倒海而來

凱基：台積電投資美國利空出盡 低接的機會來了

還沒砍完！外資連賣9天再丟295億 三大法人賣超380.07億元

川普緩徵加墨關稅！美財長坦承：關稅恐帶來一次性價格調整 但不擔心會導致通膨