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鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為43.26元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.85元，其中最高估值3.61元，最低估值2.28元，預估目標價為43.26元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.61(3.61)4.135.376.12
最低值2.28(2.28)1.72.433.67
平均值2.85(2.89)2.964.084.64
中位數2.85(2.91)2.94.234.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值395.54億405.91億419.72億362.38億
最低值311.12億295.50億307.99億347.33億
平均值343.83億347.26億364.65億354.86億
中位數335.75億344.54億360.22億354.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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