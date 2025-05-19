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鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為43.34元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元下修至2.87元，其中最高估值4.18元，最低估值2.41元，預估目標價為43.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.18(4.18)4.066.797.7
最低值2.41(2.41)1.572.373.67
平均值3(3.08)3.054.235.17
中位數2.87(2.98)2.94.234.14


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值400.34億416.28億453.21億362.38億
最低值292.99億293.03億305.39億347.33億
平均值346.98億345.96億368.14億354.86億
中位數340.97億338.12億360.22億354.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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