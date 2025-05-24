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鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為42.62元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.84元上修至2.91元，其中最高估值3.61元，最低估值2.41元，預估目標價為42.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.61(3.61)4.066.797.7
最低值2.41(2.41)1.572.373.67
平均值2.93(2.92)3.014.255.17
中位數2.91(2.84)2.934.234.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值400.34億416.28億453.21億362.38億
最低值308.48億292.98億305.37億347.33億
平均值346.82億347.36億368.13億354.86億
中位數339.80億338.22億360.22億354.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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