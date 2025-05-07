鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.98元，預估目標價為43.90元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.09元下修至2.98元，其中最高估值4.18元，最低估值2.41元，預估目標價為43.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.18(4.18)
|4.96
|6.79
|7.69
|最低值
|2.41(2.41)
|1.92
|2.37
|3.53
|平均值
|3.21(3.2)
|3.36
|4.32
|5
|中位數
|2.98(3.09)
|3.6
|4.28
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|438.06億
|457.24億
|473.08億
|347.55億
|最低值
|292.99億
|293.03億
|305.39億
|329.77億
|平均值
|354.30億
|354.40億
|377.04億
|338.66億
|中位數
|342.05億
|338.12億
|360.40億
|338.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|營業收入
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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