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鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.98元，預估目標價為43.90元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.09元下修至2.98元，其中最高估值4.18元，最低估值2.41元，預估目標價為43.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.18(4.18)4.966.797.69
最低值2.41(2.41)1.922.373.53
平均值3.21(3.2)3.364.325
中位數2.98(3.09)3.64.283.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值438.06億457.24億473.08億347.55億
最低值292.99億293.03億305.39億329.77億
平均值354.30億354.40億377.04億338.66億
中位數342.05億338.12億360.40億338.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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