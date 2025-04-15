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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至3.09元，預估目標價為43.28元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.09元，其中最高估值4.18元，最低估值2.36元，預估目標價為43.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.18(4.18)4.916.667.28
最低值2.36(2.36)1.952.533.53
平均值3.21(3.27)3.484.254.86
中位數3.09(3.42)3.64.043.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值435.76億454.83億470.59億347.55億
最低值293.89億293.93億306.32億329.77億
平均值354.93億353.98億372.34億338.66億
中位數353.46億338.12億345.30億338.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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