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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADRBNTX-US的目標價調升至125.74元，幅度約4.37%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)提出目標價估值：中位數由120.48元上修至125.74元，調升幅度4.37%。其中最高估值162.57元，最低估值98.08元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予BioNTech SE - ADR評價：積極樂觀19位、保持中立6位、保守悲觀0位。

BioNTech SE - ADR今(6日)收盤價為110.15元。近5日股價上漲4.37%，標普指數上漲1.4%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BNTX市場預估目標價

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