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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調升至67.52元，幅度約4.74%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)提出目標價估值：中位數由64.46元上修至67.52元，調升幅度4.74%。其中最高估值128.92元，最低估值40.96元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予浦項鋼鐵控股評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀2位。

浦項鋼鐵控股今(6日)收盤價為47.9元。近5日股價下跌4.74%，標普指數上漲1.4%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PKX市場預估目標價

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浦項鋼鐵控股47.71+0.06%

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