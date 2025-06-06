川普會晤德總理 稱俄烏衝突或需「再打一陣子」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-06 01:50

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綜合外媒報導周四 (5 日) 報導，美國總統川普表示，在促成和平協議前，可能有必要讓烏克蘭和俄羅斯「再打一陣子」，並暗示若認為衝突無法結束，他可能願意對兩國實施新制裁。

川普與梅爾茲在白宮會談，討論如何結束俄烏衝突與避免美歐貿易戰。(圖:Reuters/TPG)

川普在白宮與德國總理梅爾茲 (Friedrich Merz) 會談中談及俄烏衝突時稱，有時候需要讓雙方先打一下，就像曲棍球比賽中裁判會讓球員先鬥毆幾秒再分開。他並表示，如果認為雙方對和平不夠誠意，願意懲罰兩國，「你知道，一個巴掌拍不響，但我們會很強硬，不管是對俄羅斯還是其他任何人。」

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69 歲梅爾茲上月剛成為德國新總理，這位保守派政治人物此次造訪華盛頓，目的是修復因川普全面性關稅和俄烏戰爭而緊張的雙邊關係。

歐洲領袖擔心川普對結束俄烏戰爭的努力感到挫折，可能會放棄相關和平談判和美國對基輔的支持。對此，梅爾茲回應說：「我的立場很明確，我們站在烏克蘭這邊，正努力讓他們越來越強大，目的就是要讓普丁停止這場戰爭。」

談到最近的戰況發展，川普表示他理解在烏克蘭無人機攻擊俄羅斯機場、讓克里姆林宮顏面盡失後，俄羅斯可能會報復。他在談及本周稍早與普丁的通話時說：「他被狠狠打了一記，這次被打得很慘，我覺得他不是在開玩笑。」

上述言論可能讓歐洲盟友感到憂心，他們希望說服他加大對普丁的施壓，迫使後者來到談判桌前。但普丁日前已拒絕停火呼籲，川普預計本月稍後將在 G7 和北約峰會上與美國主要盟友會面討論此事。

除了俄烏議題，雙方也討論了美歐貿易關係。川普表示希望與歐盟達成貿易協議，帶動美國能源出口成長。他強調「我們有太多石油和天然氣，你們根本買不完」，希望歐洲能大量採購美國能源。

梅爾茲此次訪問時機對貿易談判至關重要，距離川普給出的 7 月 9 日對所有歐盟商品課徵 50% 關稅的大限只剩幾周。歐盟和美國一直在談判避免更高進口關稅。

川普暗示，如果無法與貿易夥伴達成協議，他就會直接實施關稅。周二川普政府才剛將美國鋼鐵和鋁關稅調高一倍至 50%，此舉被歐洲官員批為無助於貿易談判。

儘管如此，美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 和歐洲對口官員在周三巴黎會談後都展現樂觀態度，表示貿易談判正朝正確方向進展。