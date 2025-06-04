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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調降至64.46元，幅度約3.15%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)提出目標價估值：中位數由66.56元下修至64.46元，調降幅度3.15%。其中最高估值128.92元，最低估值40.96元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予浦項鋼鐵控股評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀2位。

浦項鋼鐵控股今(4日)收盤價為44.86元。近5日股價上漲3.15%，標普指數上漲0.82%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PKX市場預估目標價

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