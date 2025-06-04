鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調降至64.46元，幅度約3.15%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)提出目標價估值：中位數由66.56元下修至64.46元，調降幅度3.15%。其中最高估值128.92元，最低估值40.96元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予浦項鋼鐵控股評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀2位。
浦項鋼鐵控股今(4日)收盤價為44.86元。近5日股價上漲3.15%，標普指數上漲0.82%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.19元，預估目標價為66.20元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為66.20元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為64.46元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為64.46元
下一篇