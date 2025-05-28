鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為66.20元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.17元上修至3.27元，其中最高估值4.46元，最低估值1.44元，預估目標價為66.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.46(4.46)
|6.28
|9.06
|最低值
|1.44(1.44)
|2.92
|3.16
|平均值
|3.19(3.16)
|4.43
|5.1
|中位數
|3.27(3.17)
|4.2
|4.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|552.40億
|626.27億
|689.68億
|最低值
|495.36億
|496.30億
|500.81億
|平均值
|513.09億
|532.50億
|550.32億
|中位數
|508.96億
|529.68億
|543.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|2.65
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|533.03億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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