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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.19元，預估目標價為66.20元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.19元，其中最高估值4.46元，最低估值1.44元，預估目標價為66.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.46(4.46)6.289.06
最低值1.44(1.44)2.923.16
平均值3.18(3.19)4.395.1
中位數3.19(3.27)4.154.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值552.40億626.27億689.68億588.85億
最低值495.36億496.30億500.81億588.85億
平均值514.22億533.60億551.55億588.85億
中位數509.72億529.74億545.50億588.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.65
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億533.03億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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