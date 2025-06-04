鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-04 13:10

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南韓新當選總統李在明今 (4) 日宣誓就職，他在國會舉行的就職典禮上承諾將重振受到關稅衝擊的經濟。「我們將從恢復民生和振興經濟開始，我們將利用國家預算作為催化劑，重振經濟的良性迴圈。」

韓國變天！李在明宣誓就職總統：首先將恢復民生和經濟 對外推行「實用外交」 (圖:Shutterstock)

南韓總統大選周二 (3 日) 落幕，在野的共同民主黨總統候選人李在明以 49.42% 得票率，擊敗執政黨國民力量黨對手金文洙的 41.15%，本次選舉結果不僅標誌著政壇權力更迭，更可能重塑區域內外交格局與產業政策方向。

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李在明在就職演說中表示，南韓面臨多重危機，將帶領民眾團結、消除對立，將不分政治立場和陣營努力團結人民。未來將打造真正以人民為主人的國家，促進經濟發展，開發新的增長動力。

李在明指出，將啟動緊急經濟專班，依靠國家財政實現經濟良性循環，未來將大力支持 AI、半導體等高科技產業，打造工業強國，增強南韓國際競爭力。

李在明還說，將推行「實用外交」，追求國家利益最大化，創造和平、繁榮的未來。

不同於前任總統尹錫悦任內強化韓美同盟，主張擴大聯合軍演、推動韓國擁核以抗衡朝鮮，並在對中政策上配合美國技術封鎖、限制南北經濟合作，甚至將台灣問題與國際秩序掛鉤，李在明則承諾延續文在寅時期「三不一限」政策，即不追加薩德部署、不參與美國飛彈防禦體系、不組建韓美日軍事同盟及限制薩德現有使用，強調中韓經貿合作重要性，明確反對介入台灣問題，主張南韓在中美之間保持平衡。

內政方面，李在明的政見聚焦「經濟強國」目標，打算將半導體列為核心產業，加大研發投入並推動 AI、數據產業等新興領域發展。他的「中小企業躍升戰略」欲透過財稅優惠振興中小企業，同時提出教育公平、醫療覆蓋擴大、首都圈住房供應擴充及碳中和目標，試圖緩解國內階層矛盾與民生壓力。

值得注意的是，李在明曾多次呼籲修憲延長總統任期，儘管本次選舉未公開提及，但分析認為其未來可能尋求制度變革以鞏固執政基礎。

本次大選亦反映出南韓民意分裂加劇，李在明必須在對美關係、國內民意與經濟利益間謹慎平衡。儘管他的「親中」立場被視為緩和朝鮮半島緊張的契機，但首爾大學政治學者指出，南韓對美依存度極高且朝鮮半島分裂格局符合大國地緣利益，任何總統都難以擺脫「戰略平衡」束縛。

市場對李在明勝選則反應積極，因政局穩定性提升，但分析人士警告，李在明若推動修憲謀求連任，恐激化朝野對立，外交政策也可能隨國際局勢變化調整。