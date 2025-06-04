李在明當選總統！韓國股市大漲 進入牛市
鉅亨網編譯鍾詠翔
韓國股市周三（4 日）盤中大漲，進入牛市，韓國共同民主黨總統候選人李在明打贏總統選戰，結束韓國長達數月的權力真空，消除政局不確定性。
韓國基準股指韓國綜合股價指數（KOSPI）周三盤中勁漲近 2.5%，報 2,765.97 點，較 4 月創下的低點（2,293.7 點）高出逾 20%。這意味著，股市已經進入技術性牛市。
自今年年初以來，韓國綜合股價指數累計勁揚逾 15%。
值得注意的是，李在明在競選活動中曾表示，他對 KOSPI 指數的目標是 5,000 點，凸顯出他對股市的重視，但他未提出明確時間表。
隨著韓國選舉機構確認李在明當選，他已經正式開啟總統任期，消除了影響韓國市場的最大障礙之一——政治不確定性。
去年 12 月，韓國前總統尹錫悅短暫實施戒嚴令，引發大規模抗議和政治危機。今年 4 月，韓國憲法法院判定通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅隨即被解除總統職務。
根據韓國憲法規定，總統因彈劾等原因缺位之後，韓國需在 60 天內舉行大選，選出下屆總統。因此，原定 2027 年的總統大選，提前至今年 6 月 3 日舉行。
市場焦點現在轉向李在明提振經濟成長的政策，重點是韓國增加政府支出、改善公司治理和加強勞工保護，以及完成韓國與美國正在進行的關稅和匯率談判。
在美國總統川普 4 月初宣布全面提高關稅前，韓國經濟今年第一季就出現萎縮，凸顯韓國經濟疲軟。
此外，據《日經中文網》周三報導，李在明此前一直認為日本尚未消除對韓國的軍事敵意，並要求日本全面重新審視有關慰安婦問題的日韓協議。
對於已經習慣尹錫悅政府對日政策的日本國民來說，李在明的言論也許顯得反日，但他的發言與普通韓國人的對日觀點基本相近。
在整個韓國選舉過程中，選民並未聽到李在明發表即便導致日韓關係惡化也要解決歷史和領土問題的強硬言論，反而可以看出他在試圖維持當前日韓、日美韓關係。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 南韓政權變天 李在明面對美韓關稅談判將「以拖待變」
- 南韓總統大選落幕！李在明勝選執政 矢言重建經濟與民主
- 南韓大選出口民調出爐！李在明穩占優勢 選後或迎新局
- 韓國總統大選開始投票 5名候選人競逐總統 新總統最快明早上任！
下一篇