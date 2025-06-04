李在明當選總統！韓國股市大漲 進入牛市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-04 12:57

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韓國股市周三（4 日）盤中大漲，進入牛市，韓國共同民主黨總統候選人李在明打贏總統選戰，結束韓國長達數月的權力真空，消除政局不確定性。

韓國共同民主黨總統候選人李在明打贏總統選戰，結束韓國長達數月的權力真空。（圖：Shutterstock）

韓國基準股指韓國綜合股價指數（KOSPI）周三盤中勁漲近 2.5%，報 2,765.97 點，較 4 月創下的低點（2,293.7 點）高出逾 20%。這意味著，股市已經進入技術性牛市。

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自今年年初以來，韓國綜合股價指數累計勁揚逾 15%。

值得注意的是，李在明在競選活動中曾表示，他對 KOSPI 指數的目標是 5,000 點，凸顯出他對股市的重視，但他未提出明確時間表。

隨著韓國選舉機構確認李在明當選，他已經正式開啟總統任期，消除了影響韓國市場的最大障礙之一——政治不確定性。

去年 12 月，韓國前總統尹錫悅短暫實施戒嚴令，引發大規模抗議和政治危機。今年 4 月，韓國憲法法院判定通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅隨即被解除總統職務。

根據韓國憲法規定，總統因彈劾等原因缺位之後，韓國需在 60 天內舉行大選，選出下屆總統。因此，原定 2027 年的總統大選，提前至今年 6 月 3 日舉行。

市場焦點現在轉向李在明提振經濟成長的政策，重點是韓國增加政府支出、改善公司治理和加強勞工保護，以及完成韓國與美國正在進行的關稅和匯率談判。

在美國總統川普 4 月初宣布全面提高關稅前，韓國經濟今年第一季就出現萎縮，凸顯韓國經濟疲軟。

此外，據《日經中文網》周三報導，李在明此前一直認為日本尚未消除對韓國的軍事敵意，並要求日本全面重新審視有關慰安婦問題的日韓協議。

對於已經習慣尹錫悅政府對日政策的日本國民來說，李在明的言論也許顯得反日，但他的發言與普通韓國人的對日觀點基本相近。