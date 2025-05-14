鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為64.46元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.12元，其中最高估值4.46元，最低估值1.44元，預估目標價為64.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.46(4.46)
|5.99
|6.11
|最低值
|1.44(1.44)
|2.92
|3.16
|平均值
|3.14(3.19)
|4.36
|4.88
|中位數
|3.12(3.27)
|4.32
|4.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|533.97億
|569.51億
|590.94億
|最低值
|486.81億
|496.30億
|500.81億
|平均值
|507.06億
|524.66億
|539.89億
|中位數
|505.51億
|525.35億
|541.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|2.65
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|533.03億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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