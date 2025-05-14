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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為64.46元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.12元，其中最高估值4.46元，最低估值1.44元，預估目標價為64.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.46(4.46)5.996.11
最低值1.44(1.44)2.923.16
平均值3.14(3.19)4.364.88
中位數3.12(3.27)4.324.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值533.97億569.51億590.94億
最低值486.81億496.30億500.81億
平均值507.06億524.66億539.89億
中位數505.51億525.35億541.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.65
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億533.03億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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