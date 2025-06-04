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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至64元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由62元上修至64元，調升幅度3.23%。其中最高估值105元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(4日)收盤價為71.72元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.82%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A71.72+5.50%

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