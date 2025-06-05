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鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對慧與(HPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.85元，其中最高估值1.96元，最低估值1.79元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.96(1.96)2.222.71
最低值1.79(1.76)1.992.08
平均值1.84(1.82)2.122.31
中位數1.85(1.81)2.132.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值329.30億351.72億378.22億
最低值322.23億335.94億346.89億
平均值325.84億342.02億357.45億
中位數325.37億339.75億353.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.252.580.661.541.93
營業收入269.44億278.65億281.08億291.07億300.68億

詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHPE

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