鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對慧與(HPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.85元，其中最高估值1.96元，最低估值1.79元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.22
|2.71
|最低值
|1.79(1.76)
|1.99
|2.08
|平均值
|1.84(1.82)
|2.12
|2.31
|中位數
|1.85(1.81)
|2.13
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|329.30億
|351.72億
|378.22億
|最低值
|322.23億
|335.94億
|346.89億
|平均值
|325.84億
|342.02億
|357.45億
|中位數
|325.37億
|339.75億
|353.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|2.58
|0.66
|1.54
|1.93
|營業收入
|269.44億
|278.65億
|281.08億
|291.07億
|300.68億
詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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