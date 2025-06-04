〈房產〉2025首季坪價200萬元俱樂部榜 東區「台北之星」入榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-04 11:03

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台北市東區新成屋豪宅穩坐坪價 200 萬元俱樂部，根據最新實價揭露，忠孝復興站的指標豪宅「Diamond Towers 台北之星」揭露社區第三筆交易，今年 1 月時成交總價 3.34 億元、每坪 208.6 萬元的中低樓層戶，成功擠進今年第一季台北住宅單價前十名社區。

東區豪宅「台北之星」坪價站穩200萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

在 2025 年首季坪價 200 萬元榜前 10 名當中，預售案與成屋案各佔 50%，其中單價冠軍為預售案「勤美璞真城仰」，每坪 250.9 萬元也創下松山區單價新高；成屋案最高則仍由「One Park Taipei 元利信義聯勤」每坪 219.4 萬元奪得，位居第四。

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在 2025 年首季坪價 200 萬元榜中， 前三名都由預售案拿下，其中就有兩名坐落在松山區，包括「勤美璞真城仰」和「敦仰」。第一建經研究中心副理張菱育表示，松山區機能發展成熟，有機場、捷運、高架快速道路，具備多個商圈，加上近年有多處危老和都更改建案推動，價格表現都不俗，若基地位在精華路段或基地面積大，單價甚至已站上 200 萬俱樂部，尤其是「勤美璞真城仰」，基地位在慶城街，最高單價 250.9 萬元超越一旁的成屋豪宅「文華苑」的 244.6 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，「Diamond Towers 台北之星」，該案規劃逾百坪的高規格毛胚豪宅，買家可任意打造屬意的居家風格，且緊鄰捷運忠孝復興站，又有新光三越百貨進駐，地段條件與生活機能都十分突出，加上該案基地面積超過千坪，是東區商圈罕有的大規模地標開發案，在市場上頗具稀有性，因此目前已揭露的三筆交易，成交單價全數站上 200 萬元大關，最高單價為中高樓層戶別的 240 萬元。

除了億級豪宅之外，榜單中還有總價不到 7000 萬元的小豪宅入榜，包括預售案「耑岫」和「吾雙」，都是 20 多坪的小宅，分別創下每坪 218.5 萬元、214 萬元的高單價行情，成為今年首季總價最「親民」的兩百萬俱樂部成員。