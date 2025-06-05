鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 09:48

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輝達 (NVDA-US) 董事史蒂文斯（Mark Stevens）本周逢高出脫逾 100 萬股輝達股票，而這僅是他擬議出售 400 萬股、價值 5.5 億美元輝達股票計畫的一部分。

不只黃仁勳高檔出貨！輝達董事擬售400萬股 套現5.5億美元。(圖:shutterstock)

根據美國證管會（SEC）周三提交的文件顯示，史蒂文斯本周的股票拋售，分別在周一 (2 日) 與周二 (3 日) 進行，套現近 1.5 億美元。

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這些交易僅是週一所提交的售股計畫中的一部分，畫是出售至多達 400 萬股的輝達股票，依當時價格計算約 5.5 億美元。美林證券負責執行。

不過，周一的「144 表格」申報文件並未承諾史蒂文斯將繼續賣掉剩餘的 300 萬股。去年 9 月，他也提交過類似文件，計劃出售 300 萬股，但最終僅在一個月內分批出售了不到六分之一的計劃出脫股份。

史蒂文斯並非唯一計劃出售股票的輝達高層，執行長黃仁勳也已計畫，今年將過事先安排的交易出售輝達 600 萬股，價值超過 8 億美元；財務長 Colette Kress 於 3 月 4 日也啟動出售計畫，預計在 2026 年 3 月前出售 50 萬股，估值約 6,740 萬美元。

輝達股價近期因樂觀的財報而大漲，擺川普在「解放日」祭出關稅政策後的頹勢。輝達股價從 4 月觸及今年低點後，迄今大漲近 50%。而自上周公布財報至今，股價一週內就攀升了 5.3%，達到 141.92 美元。

史蒂文斯是輝達的第二大個人股東，僅次於執行長黃仁勳，持有輝達約 0.2% 的股份，也是輝達三位董事會成員之一，他們輝達在人工智慧領域的成功而成為億萬富翁。