鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 14:40

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儘管關稅局勢混亂，以及美國聯邦赤字飆升引發債市恐慌，美國股市卻依舊強勁上漲。標普 500 指數在過去一個月內大漲 6.3%，創下自 1990 年以來 5 月的最佳表現，距離歷史高點 6147 點僅一步之遙。不過，經濟學家警告，就業數據可能將成為轉折點。

美股5月強漲逼近新高 當心「一數據」逆襲翻船。(圖:shtterstock)

根據美國銀行的數據，這輪反彈主要得益於科技巨頭的亮眼表現。在過去七週經歷了許多擔憂之後，截至週二 (3 日) 收盤，標普 500 指數今年迄今上漲 1.74%，較 4 月初低點反彈 19.8%。

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儘管市場相當熱情，經濟學家警告，這種樂觀氣氛可能即將遭遇現實的衝擊，尤其是來自勞動市場的潛在疲軟。消費支出是美國經濟成長的核心動力，而就業市場的變化，則直接影響消費者信心與支出水準。

美國勞工部將在本周五 (13 日) 公布 5 月就業報告，Pantheon 宏觀經濟公司首席美國經濟學家 Samuel Tombs 預計，5 月新增非農就業人數為 12.5 萬，符合華爾街共識，但也將是去年 10 月因颶風影響之外，近一年來的最低成長速度。

去年 10 月的就業數據因颶風「萊斯利」和「米爾頓」造成的停工，以及波工人和港口碼頭工人的罷工而嚴重受挫。

Tombs 指出，5 月的就業報告很可能顯示勞動力需求正在放緩，這將加重聯準會今年內降息的壓力，即使現在還無法確認新一輪關稅是否僅推升短期通膨。

Apollo Global Management 的首席經濟學家 Torsten Sløk 認為，本季的月度新增就業人數將放緩至 12 萬人，下半年甚至可能下降到 6.4 萬和 6.6 萬。

根據聖路易聯邦儲備銀行的數據，就業市場「保本成長率」(break-even rate) 約為 15.3 萬。一旦連續幾個月低於這一水平，失業率就可能上升，目前數據為 4.2%。

儘管 CME FedWatch 工具仍預期聯準會將在 9 月進行今年的首次降息，但若 5 月的就業報告顯著疲軟，聯準會可能會在 18 日的利率決議中，下調經濟成長與通膨預期。

市場的反應也可能截然不同：若降息是因經濟成長乏力或失業率上升所致，投資者或將轉向防禦性策略，與目前因抗通膨導致的降息預期，所推動股市上漲形成鮮明對比。

事實上，標普 500 指數「五不窮」的強漲雖由科技股驅動，也伴隨著資金轉入消費必需品、公用事業和醫療等防禦型類股，代表投資者正在為可能的不確定風險做準備，例如 7 月 9 日川普政府「解放日」關稅暫停措施到期。

此外，美國聯邦巡迴上訴法院即將對川普「互惠關稅」的合法性作出終審裁決，也將為市場帶來更多不確定性。

LPL Financial 的首席股票策略師 Jeffery Buchbinder 表示，股市目前已反映了大量利多消息，而債券市場卻面臨多重阻力。他認為，現在並不是增加投資組合風險的最佳時機，投資者應等待市場回調後再考慮加碼股票。