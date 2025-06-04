鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-04 13:40

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美國白宮已向其所有貿易夥伴發出一封信函，提醒他們一項貿易談判的「最後期限」即將到來。

白宮證實已向貿易夥伴發出最後通牒 「友善提醒」關稅談判期限迫近

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 證實了這項由美國貿易代表 (USTR) 發出的信函，稱其目的僅是為了「友善提醒」貿易夥伴們，期限正日益臨近。據報導，這封信函要求各國在周三 (4 日) 前提交他們的「最佳提案」。

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此舉正值美國總統川普實施的「對等關稅」暫停措施即將於 7 月 8 日結束之際。這項為期 90 天的暫停措施，是在「解放日」關稅於一周前實施後，於 4 月 9 日開始的。在暫停期間，對中國以外的貿易夥伴徵收 10% 的關稅。此暫停措施的實施，部分是為了回應華爾街和共和黨議員對關稅宣布在股市造成的動盪所施加的壓力。

白宮表示，川普總統期望與各國達成「好協議」。根據《路透》的報導以及信函草案的內容，美國要求各國在幾個關鍵領域提出最佳方案。這些領域包括：採購美國工業和農產品的關稅和配額提議、處理非關稅壁壘的計畫、以及數位貿易和經濟安全等議題。

報導指出，美國政府計畫在收到回覆後的幾天內評估各國的提案，並提供一個「可能的落點」，其中可能包括一個對等的關稅稅率。

Leavitt 指出，川普總統建議其貿易團隊採取「量身定制的交易」方式進行談判，原因在於每個國家根據其市場狀況以及與美國之間的出口和進口情況，都擁有其獨特的優勢和挑戰。

她提到，與英國達成的協議就是一個例子。美國上個月確實與英國達成了一項貿易協議，該協議包含了價值數十億美元的美國出口市場准入增加，儘管該協議並非針對特定國家的關稅直接促成。

川普的貿易顧問 Peter Navarro 在宣布 90 天暫停措施後，曾承諾在 90 天內達成 90 項貿易協議，但截至目前為止，只有與英國的協議已公開。Leavitt 表示，美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer)、財政部長貝森特 (Scott Bessent) 和商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 目前正在與「全球許多關鍵貿易夥伴」進行談判。

財政部長貝森特近期警告稱，如果貿易夥伴不進行誠信談判，關稅可能會回到「解放日」的稅率。

他提到，美國正在與越南、日本、印度等國進行談判。南韓也一直在與川普政府進行貿易協商，希望能趕在 7 月 8 日前就關稅和經濟產業合作達成協議。