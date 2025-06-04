鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 11:40

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新加坡衛生部（MOH）於週二（3 日）正式聲明，就社交媒體上流傳的兩則關於新加坡新冠肺炎屍檢結果和所謂疫苗接種法律的假訊息加以澄清和駁斥。

新加坡衛生部闢謠：未進行新冠屍檢、未立疫苗強制法。(圖：Shutterstock)

在新聞稿中，新加坡衛生部對有關網上稱新加坡是全球首個進行新冠病毒屍檢的地方、並發現病毒實為細菌的消息，進行嚴正澄清，稱：「這是錯誤的，新加坡從未進行過此類屍檢，新冠肺炎是由細菌引起的也是錯誤的。」

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新加坡指出，該假訊息最早於 2021 年出現，當時錯誤指稱屍檢來源是俄羅斯，如今重新包裝改成新加坡，但兩則消息都是錯誤的。

此外，新加坡衛生部也駁斥了網路上關於新加坡在微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）訪問新加坡後，新加坡頒布法律強制接種新冠肺炎疫苗，並對未接種疫苗者判處監禁的說法。

新加坡衛生部表示：「這是錯誤的。比爾蓋茲最近訪問新加坡後，新加坡尚未通過任何有關疫苗接種的法律。」

長期以來，蓋茲一直是疫苗陰謀論的攻擊目標，包括與人口控制相關的毫無根據的指控。新加坡衛生部呼籲民眾切勿轉傳未經證實的資訊，以免引發社會不安。

然而，值得注意的是，即便訊息廣泛流傳，新加坡政府至今都未援引《2019 年防止網絡假信息和網絡操縱法令》（POFMA）針對 2025 或 2021 年的此類虛假資訊發布任何糾正指令。

目前新加坡正出現 COVID-19 確診案例增加。新加坡衛生部提醒，疫情未來將如流感一樣呈現季節性波動，民眾仍需保持警覺與防護措施。