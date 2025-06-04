鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-04 15:30

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川普關稅雪上加霜！大摩：中國房市復甦延至明年Q4 這些數據透露警訊 (圖:Shutterstock)

根據中國國家統計局最新數據，全國商品房待售面積從 2024 年 4 月的 7.48 億平方公尺逆增至今年 3 月底的 7.87 億平方公尺，政策調控下庫存壓力不減反增。市場活躍度呈現斷崖式下滑，北上廣深等一線城市 4 月新屋銷售面積較上季下滑達 42% 至 47%，5 月前兩個禮拜北京新屋成交套數較近十周平均下降 35.6%，上海同期成交量亦萎縮 30.5%。

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大摩指出，中國當前政策刺激力道不足以扭轉市場信心，量價下跌趨勢恐將持續。

此外，中國信貸市場也面臨嚴峻考驗。今年前四月建商境內外公債發行規模年減 34%，民營建商發債佔比不到 15%，融資管道近乎凍結。儘管首套房貸利率已降至 3.25%，但城鎮居民購屋意願指數跌至 42.3% 的歷史低點，新增貸款規模年減 28%。中國銀行對房地產貸款審批更持續收緊，政策傳導有明顯滯後。

國際貿易摩擦的連鎖效應正在顯現。關稅戰導致中國出口轉內銷加劇產能過剩，外貿依賴型城市經濟承壓，直接影響居民購屋決策，普遍延後換房計畫，剛需群體對就業穩定性的擔憂顯著上升。

大摩在會上警告，儘管中國去年底的救市政策釋放部分需求，但關稅衝突若持續升級，可能進一步延緩市場止跌進程。

政策層面上，大摩則認為目前進入特殊觀察期。中國中央層級短期恐難推出強刺激措施。今年首季，中國建商銷售數據尚可，官方定調強調「鞏固市場穩定」，且單季數據波動不足以觸發干預機制。

市場普遍預期，只有當銷售數據連續數月惡化、房價出現系統性下跌時，才可能觸發新的救市政策。這種政策真空期恐持續推升市場不確定性。

值得關注的是，大摩在下調房市預期的同時，仍對中國經濟前景保持審慎樂觀。