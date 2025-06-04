高通股價逆勢上漲1.58%！分析師看好驍龍X2 Elite晶片助攻、目標價185美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 14:30

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半導體大廠高通 (QCOM-US) 近期被分析師稱為「半導體界的 Rodney Dangerfield」，意指其長期未獲足夠尊重。然而，週二（3 日）收盤高通股價逆勢上漲近 1.58%，顯示投資人對高通未來發展抱持樂觀期待。

高通股價逆勢上漲1.58%。(圖：Shutterstock)

儘管 Bernstein 知名分析師 Stacy Rasgon 將高通形容為半導體界的單口喜劇演員 Rodney Dangerfield，但仍維持對高通的「跑贏大盤」評級，並將目標價訂為 185 美元，代表高通股價仍有約 26% 的上漲空間。

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Rasgon 指出，隨著智慧型手機市場逐漸趨於穩定，競爭環境明顯緩和，市場對高通成長前景的疑慮正快速消退。

高通未來的另一個成長亮點是即將推出的新一代驍龍（Snapdragon）晶片。據傳 Snapdragon X2 Elite 將搭載多達 18 核心與 64GB RAM，性能大幅提升，預計成為高通重返個人電腦（PC）市場的關鍵產品。

目前高通正積極測試該晶片，若順利通過認證，將有助提升高通在高效能晶片領域的市場競爭力。

華爾街分析師對高通股票的普遍評級為「中等買入」，過去三個月內共有 8 項買進、8 項持有及 1 項賣出評級。