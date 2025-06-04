高通股價逆勢上漲1.58%！分析師看好驍龍X2 Elite晶片助攻、目標價185美元
鉅亨網編譯莊閔棻
半導體大廠高通 (QCOM-US) 近期被分析師稱為「半導體界的 Rodney Dangerfield」，意指其長期未獲足夠尊重。然而，週二（3 日）收盤高通股價逆勢上漲近 1.58%，顯示投資人對高通未來發展抱持樂觀期待。
儘管 Bernstein 知名分析師 Stacy Rasgon 將高通形容為半導體界的單口喜劇演員 Rodney Dangerfield，但仍維持對高通的「跑贏大盤」評級，並將目標價訂為 185 美元，代表高通股價仍有約 26% 的上漲空間。
Rasgon 指出，隨著智慧型手機市場逐漸趨於穩定，競爭環境明顯緩和，市場對高通成長前景的疑慮正快速消退。
雖然失去蘋果 (AAPL-US) 晶片訂單對高通是一大打擊，但相關損失已被消化。隨著智慧手機市場即將觸底回升，高通未來成長動能可望逐步釋放。
高通未來的另一個成長亮點是即將推出的新一代驍龍（Snapdragon）晶片。據傳 Snapdragon X2 Elite 將搭載多達 18 核心與 64GB RAM，性能大幅提升，預計成為高通重返個人電腦（PC）市場的關鍵產品。
目前高通正積極測試該晶片，若順利通過認證，將有助提升高通在高效能晶片領域的市場競爭力。
華爾街分析師對高通股票的普遍評級為「中等買入」，過去三個月內共有 8 項買進、8 項持有及 1 項賣出評級。
儘管過去一年高通股價下跌超過 28%，平均目標價仍達 177.75 美元，代表有約 19% 的上漲空間，顯示市場對高通長期發展仍抱持信心。
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