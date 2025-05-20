與聯發科、高通合作 ！輝達NVLink Fusion加快AI晶片通訊速度

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 10:24

‌



根據《路透》報導，輝達推出了全新版本的 NVLink 技術「NVLink Fusion」，專為串聯多顆 AI 晶片設計，顯著提升晶片間的資料交換效率。這項技術未來將出售給其他晶片設計公司，協助打造客製化高效能 AI 系統。

‌



‌



輝達的 NVLink 將用於在各種晶片之間交換大量數據，例如其結合了兩個 Blackwell 圖形處理單元和一個 Grace 處理器的 GB200。

輝達進一步表示，包括聯發科 (2454-TW) 與邁威爾科技 (MRVL-US) 在內的多家晶片公司，都計畫在其客製化 AI 晶片設計中採用 NVLink Fusion 技術，提升運算效能與系統整合能力。

儘管持續技術創新，輝達晶片在中國的前景並不明朗。黃仁勳在接受媒體訪問時坦言，受到美國政府限制向中國出口 H20 AI 晶片的影響，該公司「放棄了在中國 150 億美元的銷售額」。該公司上個月表示，將承擔與這些限制相關的 55 億美元費用。

在技術發表方面，輝達也將同步推出新款桌面級 AI 晶片 DGX Spark，專為 AI 研究人員設計，旨在提供更靈活且高效的 AI 運算平台。