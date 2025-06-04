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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至112元，幅度約4.19%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由107.5元上修至112元，調升幅度4.19%。其中最高估值125元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Pegasystems Inc.今(4日)收盤價為100.31元。近5日股價上漲4.19%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PEGA市場預估目標價

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Pegasystems Inc.100.235+3.38%

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