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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為58.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.26元，其中最高估值2.15元，最低估值1.01元，預估目標價為58.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.15(2.15)3.172.513.23
最低值1.01(1.01)0.991.041.16
平均值1.3(1.29)1.581.771.95
中位數1.26(1.22)1.561.681.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.18億58.87億55.80億59.60億
最低值33.78億35.16億37.35億40.72億
平均值36.58億41.98億45.87億49.26億
中位數35.97億40.94億45.50億47.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---4.27-1.17-0.611.56
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億29.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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