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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至62元，幅度約5.08%

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由59元上修至62元，調升幅度5.08%。其中最高估值105元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(14日)收盤價為62.69元。近5日股價上漲5.08%，標普指數上漲4.99%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A63.06+0.78%

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