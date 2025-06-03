巴隆：OECD示警難動搖川普 恐將批評視為政策奏效

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-03 22:19

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經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (3 日) 將今年美國 GDP 成長率預測從 2.2% 下修至 1.6%，理由是關稅與政策不確定性。但《巴隆周刊》(Barron"s) 指出，OECD 的警告不太可能影響美國總統川普的貿易政策立場，但確實為「提高進口關稅將重創美國經濟」論調再添重量級聲音。

川普政府的貿易政策引發經濟不確定性，OECD呼籲各國以合作方式解決全球貿易體系問題。(圖:Reuters/TPG)

隨著白宮加緊腳步，希望在 7 月 8 日關稅 90 天緩衝期屆滿前敲定貿易協議，OECD 警告，關稅政策將重踩全球今明兩年經濟成長的煞車。

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OECD 周二發布報告指出，在假設截至五月中旬的川普關稅稅率不變，全球 GDP 成長率將從去年的 3.3% 減速至 2025 年和 2026 年的 2.9%。而美國更是首當其衝，GDP 成長率將從 2024 年的 2.8% 急降至今年的 1.6% 和明年的 1.5%。該組織此前預測今年美國將成長 2.2%。

OECD 將關稅政策和不確定性因素列為下修預測的主要推手，呼籲「各國政府應以合作方式尋求解決全球貿易體系問題的途徑，避免貿易壁壘進一步升高」。

不過《巴隆周刊》分析，白宮對於 OECD 的預測下修可能不會過度緊張，因為根據 FactSet 數據，這只是讓 OECD 的預測回歸到經濟學家對 2025 年 1.6% 成長率的主流共識。

同時，川普很可能將來自 OECD 這類傳統建制派經濟機構的批評，視為自己政策奏效的證明。

與此同時，白宮已釋出樂觀訊息，暗示川普與中國領導人習近平可能在本周通話，為雙邊談判重新注入動能。

不過，金融研究機構 Gavekal 研究主管 Arthur Kroeber 認為，要讓全球兩大經濟體達成協議，絕非說得那麼簡單。

根據《路透》取得的美國貿易代表處未公開的草案信件，白宮已要求各國在周三前提交最優惠貿易條件，以加速談判進程。