鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 09:33

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日本散戶正大舉將資金投向股神巴菲特支持的商社股票，看準的是其穩健的商業模式和優異的股東回報。

巴菲特買我就跟！日本散戶爭相搶進商社股票。(圖:shutterstock)

來自日本個人儲蓄帳戶（簡稱 NISA）的投資需求，已從傳統的熱門標的，如日本電信電話公司、日本煙草公司及三菱 UFJ 金融集團，擴展至商社等交易公司。

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根據 SBI 證券公司的數，日本最大的綜合商社之一的三菱商事，自 3 月以來，首次在免稅儲蓄計劃中的散戶持股排名中名列第三；而樂天證券則自 4 月以來將其排名列為第四。

川普於 4 月 2 日宣布「解放日」關稅以來，全球貿易不確定性竄升，但商社股票的表現一直優於市場，反映了散戶投資者的支持。

巴菲特在波克夏股東會上表示，預計將持有這些股票 50 年或更長時間，日本商社股價應聲上漲。三菱商事、丸紅商事、三井物產、伊藤忠商事和住友商事的股價均上漲逾 3%。

SBI 證券投資市場研究部員工 Naomi Kurimoto 表示：「許多散戶認為，他們的價值投資風格與巴菲特一致，他們傾向於『巴菲特買，我就跟』的做法。」Kurimoto 補充道，報告上出現若巴菲特的名字，可以增散戶瀏覽量。

日本五大商社發布了謹慎的年度利潤預測，並預留了數億美元用於對沖關稅不確定性。儘管有這些擔憂，這些公司仍在積極尋求提高股利。

三菱商事、三井物產、住友商事和丸紅商事的預計 12 個月股息收益率均超過 3.5%，超過了東證指數 2025 年 2.7% 的預期年度平均值；伊藤忠商事預計 12 個月股息收益率為 2.66%，但與其他四家公司一樣，在過去五年中，股息支出翻了一倍。

NISA 新制助攻 點燃投資熱情

雖然巴菲特的影響力推動了股票交易，但過去一年來，這些公司本身也在努力擴大股東基礎。在 2023 年底新制 NISA 系統啟動之前，三菱商事進行了 1 拆 3 的股票分割，降低了最低投資額。三井物產於去年 6 月底進行了股票分割，將最低投資額減半。

日本生命綜合研究所研究員前山雄介表示，NISA 制度偏好的產業特徵是，即使獲利成長或股價預期不會迅速上升，其配息削減的風險仍較低。他補充道：「在高股息股票中，商社可能還具有未來配息增加預期強勁的額外優勢。」

Phillip 日本證券研究部主管佐佐木一弘表示，透過 NISA 等計劃，散戶投資者的參與增加將有利於商社，因為「他們可以預期中長期的持股，這有助於建立更穩定的股東基礎」。

另一方面，他也指出，這可能帶來一些缺點，例如需負擔更多帳戶服務的壓力，以及處理規模更大的股東大會所帶來的挑戰。

根據日本證券業協會的統計，2024 年各金融機構的 NISA 帳戶在成長投資配額下的新購買總額約為 12.5 兆日元（折合約 874 億美元）。截至 2024 年底，NISA 帳戶總數已達 2560 萬個。在證券公司中，樂天證券以 600 萬個帳戶位居首位，其次是 SBI 證券的 536 萬個帳戶。