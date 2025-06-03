〈台積電股東會〉魏哲家親曝與川普互動 坦言川普是很Warm的人

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-06-03 18:30

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家今 (3) 日談及與美國總統川普互動過程，透露當初造訪白宮、親自向川普報告千億美元投資案的過程。他表示，川普其實是一位很親切溫柔 (Warm) 的人，與媒體形象不同，當自己告訴他，要建造一個千億美元的投資案有多困難時，並未強硬回應，而是說「Mr.Wei，Do your best!」。

台積電董事長暨總裁魏哲家。(圖：台積電提供)

魏哲家指出，台積電宣布在美國擴大投資，主要是為了服務當地客戶，為何選擇「千億美元」，主要是因為「如果金額不夠大，川普根本不會注意」，儘管宣示投資金額超過千億美元的大有人在，但由於台積電一向說話算話，美國政府也非常重視。

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針對美國可能提高對半導體產品的關稅，魏哲家表示，台積電早已與美國商務部展開溝通，提醒若加徵關稅，將提高建設與採購成本，特別是許多美系半導體設備實際在亞洲製造，關稅將間接傷害美國自身產業，也會提高台積電在美國建設的成本，並直言與商務部已有相關討論，但何時會有結果仍未可知。

他強調，關稅本質是「政府對政府之間的事務」，並非由企業對政府，台積電先前遞交的建議書也只是客氣地提供意見，目的在於讓美方了解潛在後果，並重申台積電不怕關稅、不怕補助，我們只要求公平競爭，只要公平，台積電就能保持世界第一。

針對海外設廠策略，魏哲家直言，台積電不會赴中東設廠，並指出設廠的首要條件是有客戶需求，其次才是當地政府態度。全球主要 IC 設計公司集中於美國、台灣、中國與部分歐日，中東沒有客戶，因此不在公司布局範圍內。

談及亞利桑那州新廠建設進度，魏哲家坦言挑戰超乎預期。當初選址是因當地已有英特爾設廠，原認為能招募到足夠的半導體產業人力，然而實際上英特爾多年未有新廠，導致當地缺乏足夠建廠經驗與人才。台積電一度需動員逾萬名建築工人，其中近半來自德州，還需額外照顧其生活安排與支援條件。