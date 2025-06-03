〈台積電股東會〉魏哲家：台積電支持綠電不手軟 成本高也願承擔

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-06-03 09:56

‌



台積電股東會現場。(鉅亨網記者魏志豪攝)

針對台灣綠電供不應求的問題，以及台積電是否考慮直接投資綠電案場，魏哲家表示，台積電確實曾評估自行興建發電廠以供應綠電，但礙於相關法律與規章限制，因此仍需配合政府政策。

‌



他強調，台積電一貫致力於綠電投資，並積極與供應商合作推動綠電使用。台積電在全台的用電量與電費支出皆名列前茅，因此更有責任支持綠電發展，不僅為了自身營運，也為了整體供應鏈。

對於即將開徵的碳費與碳關稅，魏哲家指出，台積電對再生能源與綠電「絕對是全力支持」，即便成本增加也無所畏懼，表示能買的綠電我們就盡量買，不夠的話就繳碳費沒關係，成本高一點就高一點，台積電會賺錢，能為環保盡一份心力，是我們願意承擔的事。