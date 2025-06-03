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〈台積電股東會〉魏哲家：台積電支持綠電不手軟 成本高也願承擔

鉅亨網記者魏志豪 新竹


台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (3) 日召開股東會，針對綠電相關問題，董事長魏哲家說，台積電一項致力支持綠電，並與政府緊密配合，因此綠電能買的會盡量買，不夠的話就繳碳費沒關係，成本高一點就高一點，台積電會賺錢，能為環保盡一份心力，是公司願意承擔的事。

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台積電股東會現場。(鉅亨網記者魏志豪攝)

針對台灣綠電供不應求的問題，以及台積電是否考慮直接投資綠電案場，魏哲家表示，台積電確實曾評估自行興建發電廠以供應綠電，但礙於相關法律與規章限制，因此仍需配合政府政策。


他強調，台積電一貫致力於綠電投資，並積極與供應商合作推動綠電使用。台積電在全台的用電量與電費支出皆名列前茅，因此更有責任支持綠電發展，不僅為了自身營運，也為了整體供應鏈。

對於即將開徵的碳費與碳關稅，魏哲家指出，台積電對再生能源與綠電「絕對是全力支持」，即便成本增加也無所畏懼，表示能買的綠電我們就盡量買，不夠的話就繳碳費沒關係，成本高一點就高一點，台積電會賺錢，能為環保盡一份心力，是我們願意承擔的事。

針對部分客戶承諾 100% 使用綠電的目標，魏哲家解釋，國外供應商因綠電資源較充足，較易實現承諾，而台積電也將持續與政府密切配合，只要條件允許，絕對會全面支持並推動綠電發展，為環境永續貢獻心力。

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台積電股東會綠電成本

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