〈台積電股東會〉工安意外頻傳 魏哲家致歉親接陳情書

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-06-03 15:46

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近年積極擴廠，但近兩周接連發生多起工安事件，並導致人員傷亡，工商協會也在今 (3) 日股東會中提出 3 點訴求，要求台積電慰問職災家屬與勞工，提出與援助方案等；董事長魏哲家說，生命無價，台積電很注重工安，有不足的地方必須代表公司致歉，並強調絕對不會賠錢了事，也在會中親自接下陳情書。

工傷協會在台積電股東會場外提出訴求。(鉅亨網記者魏志豪攝)

台積電今天召開股東常會，工傷協會、RCA 員工關懷協會與台積電工殤者家屬在會場外拉布條，並高呼「台積電工殤者、台積電要照顧」、「台積電要建廠、公安要做好」、「工安要做好、社會要參與」等。

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工傷協會代表在股東會中表示，台積電自民國 108 年起累計發生 9 起工安意外事故，造成 10 死，並提出三訴求，希望台積電慰問家屬、並由台積電統籌監督並提出具體改善計畫、設立第三方監察機制，藉此確保勞工安全。

魏哲家說，生命是無價的，台積電很注重工安，有不足的地方代表公司致歉。強調台積電不只是會賺錢還有社會責任，因此絕對不會賠錢了事，公司也不斷加強管理，工安是不能妥協的。