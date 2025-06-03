鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-03 17:10

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越南農業部周二 (3 日) 表示，越南企業將與美國合作夥伴簽署諒解備忘錄，購買價值 20 億美元的美國農產品，這是兩國達成新貿易協議的努力之一。

越南企業將簽署備忘錄 購買20億美元美國農產品(圖:shutterstock)

越南目前面臨川普政府課徵的 46%「對等」關稅，雖然這些關稅已暫停實施至 7 月，但如果生效，恐嚴重損害越南高度依賴對美出口的成長模式，美國是越南最大的出口市場。

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由越南農業部長杜德唯 率領的 50 家越南企業代表團近日訪問美國。期間，代表團與愛荷華州簽署了 5 份諒解備忘錄，承諾在 3 年內採購 8 億美元的產品。這些愛荷華州的採購產品包括玉米、小麥、乾酒糟及豆粕 。

越南與川普政府一直在就貿易協議進行談判。為了縮小兩國之間的貿易逆差，越南已承諾允許更多美國商品進口。去年，美國對越南的貿易逆差高達 1230 億美元。

越南新聞社報導指出，去年越南共購買了價值 34 億美元的美國農產品，而向美國出口的本國農產品價值則為 136.8 億美元。