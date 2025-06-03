鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-03 15:30

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安聯經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (2 日) 在《金融時報》發文分析指出，美國聯準會 (Fed) 進入「艱難的夏天」，面臨四大困擾，分別是關稅政策反覆無常、財政政策不確定性、經濟數據與實際不同及 AI 發展，這些關鍵因素導致了當前這種史無前例的經濟不確定性

Fed陷入「艱難夏天」！伊爾艾朗曝四大死穴：美經濟不確定性史無前例 (圖:Shutterstock)

伊爾艾朗在文中指出，Fed 原本應該能宣布「任務完成」，為美國通膨高企且持續時間過長的時期畫下句號，但現實卻非如此，Fed 正面臨前所未有的挑戰。

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曾任 PIMCO 執行長的伊爾艾朗認為，Fed 不僅需要應對當下的停滯性通膨風險，更需要推動系統性改革以適應經濟環境劇變，否則可能喪失維繫經濟穩定的核心能力。

他還說，Fed 當前困境源自於多重壓力疊加。一方面，美國通膨持續高於預期，且持續時間遠超預期，但另一方面，就業市場卻顯現脆弱訊號。這種「軟數據」與「硬數據」的矛盾讓決策官員如同「在霧中行走」，例如消費者信心調查和企業樂觀指數等軟數據連續數月預警成長放緩與通膨反彈風險，但零售銷售跟就業等實際數據仍未驗證這一趨勢。

更複雜的是，Fed 還得抵禦來自白宮的政治壓力。自從暗示今年降息可能延後至 9 月後，Fed 便面臨川普政府對其「過度保守」的批評。

伊爾艾朗警告，這種外部干預進一步削弱了央行政策的獨立性，而市場對 Fed 的信任度也在下降。「政策可信度是央行最重要的『軟實力』。一旦失去，政策傳導機制將大打折扣。」

伊爾艾朗將 Fed 的困境歸結為四大核心矛盾。首先，美國政府關稅策略的模糊性令企業無所適從。伊爾艾朗說：「這究竟是臨時性施壓手段，還是長期結構性調整？」這種不確定性直接衝擊企業投資與供應鏈穩定，間接加大 Fed 政策預判難度。

其次，美國國會正審議「大又美」預算法案恐重塑美國經濟版圖，但對就業、債務和通膨的長期影響尚不明朗。同時，去監管計畫的規模與節奏也懸而未決。

再者，近期美元走弱引發連鎖反應。伊爾艾朗示警，這不僅關乎貨幣市場波動，更可能動搖美元作為全球儲備貨幣的地位，進而威脅美國金融市場吸引外資的核心優勢。

最後則是的科技發展的「雙面刃」。AI 等創新可能大幅提升生產力，但其經濟影響的時間與規模尚無共識。伊爾艾朗將 AI 類比歷史上的科技革命說道：「傳統模型難以捕捉這種變革，而 Fed 若固守舊思維，可能誤判風險。」

面對系統性風險，伊爾艾朗提出一套務實方案。他強調，Fed 目前必須採取防守姿態，但絕不能止步於被動應對。首要任務是重建政策可信度，具體措施包括將決策流程透明化、引入多情境模擬以應對經濟不確定性以及深化微觀經濟理解來加強對家庭與企業行為模式的研究，以彌補傳統資料盲區。

此外，伊爾艾朗還建議調整通膨目標。他認為，2% 的通膨目標制定於全球供應鏈穩定、技術變革平緩的舊時代，但在當前地緣政治衝突頻繁、生產方式劇變的背景下，「有必要重新評估其合理性」。儘管 Fed 已多次排除調整可能，但伊爾艾朗仍警告：「拒絕審視這一框架可能成為歷史性錯誤。」

伊爾艾朗在文中還特別示警停滯性通膨風險升溫，並認為當前經濟環境與 1970 年代有相似之處，也就是供給端衝擊如能源價格波動、政策可信度下降及社會對經濟公平的訴求加劇。不同的是，如今金融體系更複雜，技術顛覆性更強，若停滯性通膨真的捲土重來，破壞力恐遠超過歷史經驗。

伊爾艾朗還強調，Fed 需要的不僅是短期政策微調，而是「系統性框架革新」，包括升級資料分析工具、增強政策彈性以及與其他監管機構協同應對跨領域風險。