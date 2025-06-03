鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調升至85元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由82.5元上修至85元，調升幅度3.03%。其中最高估值130元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有34位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀19位、保持中立14位、保守悲觀1位。
Roku公司今(3日)收盤價為73.01元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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