鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為119.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.66元，其中最高估值3.9元，最低估值2.44元，預估目標價為119.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.9(3.9)
|4.84
|5.03
|4.16
|最低值
|2.44(2.38)
|2.73
|2.79
|4.16
|平均值
|2.8(2.76)
|3.26
|3.77
|4.16
|中位數
|2.66(2.53)
|2.97
|3.73
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|85.45億
|90.93億
|99.40億
|99.38億
|最低值
|79.07億
|81.72億
|86.14億
|99.38億
|平均值
|81.26億
|85.82億
|91.09億
|99.38億
|中位數
|80.66億
|84.88億
|90.64億
|99.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|4.02
|營業收入
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
|82.02億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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