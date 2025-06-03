search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為119.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.66元，其中最高估值3.9元，最低估值2.44元，預估目標價為119.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.9(3.9)4.845.034.16
最低值2.44(2.38)2.732.794.16
平均值2.8(2.76)3.263.774.16
中位數2.66(2.53)2.973.734.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值85.45億90.93億99.40億99.38億
最低值79.07億81.72億86.14億99.38億
平均值81.26億85.82億91.09億99.38億
中位數80.66億84.88億90.64億99.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.973.864.153.224.02
營業收入44.39億47.59億59.74億80.23億82.02億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

相關行情

台股首頁我要存股
普洛斯107.74-0.79%

延伸閱讀



Empty