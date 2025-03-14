鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估下修至22.85元，預估目標價為410.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.48元下修至22.85元，其中最高估值25.2元，最低估值22.61元，預估目標價為410.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.2(25.2)
|27.59
|30.29
|34.28
|最低值
|22.61(22.6)
|24.4
|27.67
|31.3
|平均值
|23.06(23.51)
|25.67
|28.72
|32.73
|中位數
|22.85(23.48)
|25.44
|28.65
|32.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|117.13億
|123.64億
|130.89億
|137.79億
|最低值
|115.21億
|119.16億
|126.96億
|134.36億
|平均值
|116.06億
|121.69億
|128.62億
|136.42億
|中位數
|116.02億
|121.72億
|128.23億
|137.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.11
|17.98
|24.01
|26.03
|營業收入
|61.52億
|86.31億
|102.09億
|112.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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