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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估下修至22.85元，預估目標價為410.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.48元下修至22.85元，其中最高估值25.2元，最低估值22.61元，預估目標價為410.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25.2(25.2)27.5930.2934.28
最低值22.61(22.6)24.427.6731.3
平均值23.06(23.51)25.6728.7232.73
中位數22.85(23.48)25.4428.6532.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值117.13億123.64億130.89億137.79億
最低值115.21億119.16億126.96億134.36億
平均值116.06億121.69億128.62億136.42億
中位數116.02億121.72億128.23億137.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS3.1117.9824.0126.03
營業收入61.52億86.31億102.09億112.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSULTA

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