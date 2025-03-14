search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝ULTA-US的目標價調降至410元，幅度約12.95%

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)提出目標價估值：中位數由471元下修至410元，調降幅度12.95%。其中最高估值526元，最低估值310元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Ulta美妝評價：積極樂觀13位、保持中立17位、保守悲觀2位。

Ulta美妝今(14日)收盤價為314.47元。近5日股價下跌12.95%，標普指數下跌3.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ULTA市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Ulta美妝314.47-4.48%

延伸閱讀


Empty