鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 02:11

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傳迪士尼影視部門再裁員 全球數百名員工受影響(圖：REUTERS/TPG)

據知情人士透露，裁員涉及全球多個團隊，涵蓋電影和電視行銷、宣傳、公關、選角及開發等職位，並波及公司財務營運部門。

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迪士尼位於加州伯班克的總部在 2023 年 2 月宣布裁員 7,000 人，當時目標是削減開支 55 億美元，後來又將目標提高至 75 億美元。公司競爭對手也陸續採取裁員行動，以應對影視產業長期面臨的成本壓力和觀眾從有線電視大量轉向串流平台的趨勢。

據《Deadline》率先報導，迪士尼此次裁員規模達數百人，主要聚焦於影視及財務部門。據悉，該公司截至去年 9 月底的會計年度結束時，全球約有 23.3 萬名員工，其中 76% 為全職人員。

今年 3 月，迪士尼在 ABC 及娛樂電視部門也曾裁員約 200 人。近年來，該公司總計裁撤超過 8,000 人，以持續優化營運效率並提振獲利能力。